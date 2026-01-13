SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trader Engineer
Syahdan Sugiarto Akrabi

Trader Engineer

Syahdan Sugiarto Akrabi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 2%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
5 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (37.50%)
Mejor transacción:
20.39 USD
Peor transacción:
-18.45 USD
Beneficio Bruto:
37.84 USD (594 pips)
Pérdidas Brutas:
-34.26 USD (1 043 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (0.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.39 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
54.62%
Carga máxima del depósito:
18.89%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.45 USD
Beneficio medio:
7.57 USD
Pérdidas medias:
-11.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-18.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.81 USD
Máxima:
21.08 USD (10.32%)
Reducción relativa:
De balance:
10.32% (21.08 USD)
De fondos:
8.52% (17.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.pro 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.pro 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.pro -449
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.39 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradingProInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 02:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 01:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
