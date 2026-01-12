SeñalesSecciones
Cristian Fernandez Montanuy

Save

Cristian Fernandez Montanuy
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
16.44 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
58.77 EUR (867 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (58.77 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
58.77 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
1.18
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.53 EUR
Beneficio medio:
6.53 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
0.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.00 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD+ 3
EURGBP+ 1
AUDNZD+ 1
AUDCAD+ 1
GBPCAD+ 1
GBPJPY+ 1
CADJPY+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD+ 19
EURGBP+ 0
AUDNZD+ 5
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 8
GBPJPY+ 7
CADJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD+ 202
EURGBP+ 24
AUDNZD+ 107
AUDCAD+ 132
GBPCAD+ 82
GBPJPY+ 159
CADJPY+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.44 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +58.77 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

entradas cuidadosamente seleccionadas, a favor de la tendencia principal, en retrocesos, con promedio del precio cuidadoso y con una cuidadosa gestión del riesgo
2026.01.12 20:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
