Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
16.44 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
58.77 EUR (867 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (58.77 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
58.77 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
1.18
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.53 EUR
Beneficio medio:
6.53 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
0.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.00 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|3
|EURGBP+
|1
|AUDNZD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|GBPJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD+
|19
|EURGBP+
|0
|AUDNZD+
|5
|AUDCAD+
|9
|GBPCAD+
|8
|GBPJPY+
|7
|CADJPY+
|19
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD+
|202
|EURGBP+
|24
|AUDNZD+
|107
|AUDCAD+
|132
|GBPCAD+
|82
|GBPJPY+
|159
|CADJPY+
|161
Mejor transacción: +16.44 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +58.77 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
entradas cuidadosamente seleccionadas, a favor de la tendencia principal, en retrocesos, con promedio del precio cuidadoso y con una cuidadosa gestión del riesgo
