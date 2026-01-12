- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
60.99 USD
Peor transacción:
-77.89 USD
Beneficio Bruto:
115.45 USD (38 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-209.34 USD (52 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (17.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
88.66%
Carga máxima del depósito:
100.69%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
24 (92.31%)
Transacciones Cortas:
2 (7.69%)
Factor de Beneficio:
0.55
Beneficio Esperado:
-3.61 USD
Beneficio medio:
6.79 USD
Pérdidas medias:
-23.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-70.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.89 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.89 USD
Máxima:
112.70 USD (51.14%)
Reducción relativa:
De balance:
51.14% (112.70 USD)
De fondos:
10.97% (24.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +60.99 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -70.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
