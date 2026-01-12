SeñalesSecciones
ZEP SABBATH

1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -47%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
60.99 USD
Peor transacción:
-77.89 USD
Beneficio Bruto:
115.45 USD (38 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-209.34 USD (52 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (17.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
88.66%
Carga máxima del depósito:
100.69%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
24 (92.31%)
Transacciones Cortas:
2 (7.69%)
Factor de Beneficio:
0.55
Beneficio Esperado:
-3.61 USD
Beneficio medio:
6.79 USD
Pérdidas medias:
-23.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-70.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.89 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.89 USD
Máxima:
112.70 USD (51.14%)
Reducción relativa:
De balance:
51.14% (112.70 USD)
De fondos:
10.97% (24.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.99 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -70.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ONE PATTERN FOR LIVING
2026.01.12 19:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
