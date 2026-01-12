- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
20.67 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
57.51 USD (5 793 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (57.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
57.51 USD (5)
Ratio de Sharpe:
1.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
31.14%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
4 (80.00%)
Transacciones Cortas:
1 (20.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
11.50 USD
Beneficio medio:
11.50 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
13.09% (72.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.67 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +57.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
558
USD
USD
1
0%
5
100%
100%
n/a
11.50
USD
USD
13%
1:300