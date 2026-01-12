SeñalesSecciones
Dwi Tjahjono

GOLDEN EAGLE

Dwi Tjahjono
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
27 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (10.00%)
Mejor transacción:
6.25 USD
Peor transacción:
-10.68 USD
Beneficio Bruto:
52.01 USD (5 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.43 USD (1 798 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (34.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.63 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
47.95%
Carga máxima del depósito:
101.79%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
3.02
Transacciones Largas:
16 (53.33%)
Transacciones Cortas:
14 (46.67%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
1.93 USD
Pérdidas medias:
-6.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.68 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.70 USD
Máxima:
10.80 USD (5.32%)
Reducción relativa:
De balance:
5.28% (10.72 USD)
De fondos:
40.99% (95.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.25 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +34.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
otros 94...
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
