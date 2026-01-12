- Incremento
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
27 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (10.00%)
Mejor transacción:
6.25 USD
Peor transacción:
-10.68 USD
Beneficio Bruto:
52.01 USD (5 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.43 USD (1 798 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (34.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.63 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
47.95%
Carga máxima del depósito:
101.79%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
3.02
Transacciones Largas:
16 (53.33%)
Transacciones Cortas:
14 (46.67%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
1.93 USD
Pérdidas medias:
-6.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.68 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.70 USD
Máxima:
10.80 USD (5.32%)
Reducción relativa:
De balance:
5.28% (10.72 USD)
De fondos:
40.99% (95.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
otros 94...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
