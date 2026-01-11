- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
17 (80.95%)
Transacciones Irrentables:
4 (19.05%)
Mejor transacción:
32.12 USD
Peor transacción:
-8.35 USD
Beneficio Bruto:
118.21 USD (103 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.35 USD (25 354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (117.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.67 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.46
Transacciones Largas:
5 (23.81%)
Transacciones Cortas:
16 (76.19%)
Factor de Beneficio:
4.66
Beneficio Esperado:
4.42 USD
Beneficio medio:
6.95 USD
Pérdidas medias:
-6.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-17.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
93.07%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.81 USD
Máxima:
17.00 USD (8.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.12 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +117.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
