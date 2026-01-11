SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BUMBLEBEE
German Gallardo

BUMBLEBEE

German Gallardo
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2026 -45%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
11 (42.30%)
Transacciones Irrentables:
15 (57.69%)
Mejor transacción:
1.51 EUR
Peor transacción:
-2.58 EUR
Beneficio Bruto:
9.47 EUR (85 550 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.98 EUR (125 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.71 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
120.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
15 (57.69%)
Transacciones Cortas:
11 (42.31%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.17 EUR
Beneficio medio:
0.86 EUR
Pérdidas medias:
-0.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4.24 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.30 EUR (4)
Crecimiento al mes:
-45.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.51 EUR
Máxima:
7.30 EUR (57.08%)
Reducción relativa:
De balance:
57.08% (7.30 EUR)
De fondos:
45.72% (5.45 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.51 EUR
Peor transacción: -3 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4.24 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 62
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.41 × 49
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
otros 1...
No hay comentarios
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
