Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
11 (42.30%)
Transacciones Irrentables:
15 (57.69%)
Mejor transacción:
1.51 EUR
Peor transacción:
-2.58 EUR
Beneficio Bruto:
9.47 EUR (85 550 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.98 EUR (125 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.71 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
120.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
15 (57.69%)
Transacciones Cortas:
11 (42.31%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.17 EUR
Beneficio medio:
0.86 EUR
Pérdidas medias:
-0.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4.24 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.30 EUR (4)
Crecimiento al mes:
-45.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.51 EUR
Máxima:
7.30 EUR (57.08%)
Reducción relativa:
De balance:
57.08% (7.30 EUR)
De fondos:
45.72% (5.45 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Reducción
Mejor transacción: +1.51 EUR
Peor transacción: -3 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4.24 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
