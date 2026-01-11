- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
5.23 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
9.16 USD (915 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.75 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (9.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.16 USD (5)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
56.07
Transacciones Largas:
4 (80.00%)
Transacciones Cortas:
1 (20.00%)
Factor de Beneficio:
12.21
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
1.83 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
20.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.15 USD
Máxima:
0.15 USD (1.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.23 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +9.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DanaGlobal-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
