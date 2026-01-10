- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
83 (80.58%)
Transacciones Irrentables:
20 (19.42%)
Mejor transacción:
27.89 USD
Peor transacción:
-24.95 USD
Beneficio Bruto:
353.21 USD (445 411 pips)
Pérdidas Brutas:
-149.96 USD (97 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (67.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.78 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
100
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
2.64
Transacciones Largas:
83 (80.58%)
Transacciones Cortas:
20 (19.42%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
4.26 USD
Pérdidas medias:
-7.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-65.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.06 USD (4)
Crecimiento al mes:
992.92%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.22 USD
Máxima:
77.05 USD (62.64%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.89 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +67.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Hello 2026
No hay comentarios