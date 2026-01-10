- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
23 (31.94%)
Transacciones Irrentables:
49 (68.06%)
Mejor transacción:
8.90 USD
Peor transacción:
-19.61 USD
Beneficio Bruto:
122.77 USD (118 997 pips)
Pérdidas Brutas:
-322.06 USD (262 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (68.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.42 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
116 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
26 (36.11%)
Transacciones Cortas:
46 (63.89%)
Factor de Beneficio:
0.38
Beneficio Esperado:
-2.77 USD
Beneficio medio:
5.34 USD
Pérdidas medias:
-6.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-173.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.97 USD (27)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
199.29 USD
Máxima:
200.97 USD (159.53%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.90 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +68.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IFXBrokers-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios