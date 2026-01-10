- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
122
Transacciones Rentables:
48 (39.34%)
Transacciones Irrentables:
74 (60.66%)
Mejor transacción:
4.67 USD
Peor transacción:
-1.74 USD
Beneficio Bruto:
83.31 USD (592 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.52 USD (31 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (62.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.67 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
122
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
70 (57.38%)
Transacciones Cortas:
52 (42.62%)
Factor de Beneficio:
9.78
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
1.74 USD
Pérdidas medias:
-0.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-0.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.27 USD (3)
Crecimiento al mes:
74.79%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.27 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.67 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
No hay comentarios