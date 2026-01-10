- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
16 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (23.81%)
Mejor transacción:
12.10 USD
Peor transacción:
-9.84 USD
Beneficio Bruto:
44.98 USD (42 377 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.46 USD (9 006 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (23.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.64 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.24
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
21 (100.00%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
2.81 USD
Pérdidas medias:
-4.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.06 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.57 USD
Máxima:
10.06 USD (1.92%)
Reducción relativa:
De balance:
1.92% (10.06 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
Mejor transacción: +12.10 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
