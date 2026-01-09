Institutional Signal Pro es una señal de trading basada en análisis humano del mercado y ejecución automática en MetaTrader 5.

Las operaciones se analizan manualmente utilizando estructura de mercado, zonas clave y contexto institucional.

El sistema MQL5 se encarga únicamente de la ejecución, gestión de riesgo y órdenes.

✔ Análisis manual

✔ Ejecución automática

✔ Gestión disciplinada

✔ Compatible con MetaTrader 5

El trading implica riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Institutional Signal Pro