Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
8.98 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
34.24 USD (2 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.68 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (34.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.24 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
167.80
Transacciones Largas:
1 (6.25%)
Transacciones Cortas:
15 (93.75%)
Factor de Beneficio:
50.35
Beneficio Esperado:
2.14 USD
Beneficio medio:
2.14 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
109.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
0.20 USD (0.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +8.98 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +34.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Aixauea-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
