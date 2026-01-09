- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
103.51 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
161.40 USD (16 178 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.74 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (161.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
161.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.70%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
27 días
Factor de Recuperación:
486.85
Transacciones Largas:
1 (20.00%)
Transacciones Cortas:
4 (80.00%)
Factor de Beneficio:
218.11
Beneficio Esperado:
32.28 USD
Beneficio medio:
32.28 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
22.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.33 USD
Máxima:
0.33 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
52.77% (397.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|161
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +103.51 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +161.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
No hay comentarios