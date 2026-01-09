SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Big Gold
Kuanysh Zhumagaliyev

Big Gold

Kuanysh Zhumagaliyev
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
103.51 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
161.40 USD (16 178 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.74 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (161.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
161.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.70%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
27 días
Factor de Recuperación:
486.85
Transacciones Largas:
1 (20.00%)
Transacciones Cortas:
4 (80.00%)
Factor de Beneficio:
218.11
Beneficio Esperado:
32.28 USD
Beneficio medio:
32.28 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
22.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.33 USD
Máxima:
0.33 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
52.77% (397.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +103.51 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +161.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Only manual trading.
No hay comentarios
2026.01.09 08:33
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 08:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.09 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 08:33
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada