Roifitra H Nababan

Nababan

Roifitra H Nababan
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 179%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
64 (90.14%)
Transacciones Irrentables:
7 (9.86%)
Mejor transacción:
5 005.00 USD
Peor transacción:
-121.50 USD
Beneficio Bruto:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Pérdidas Brutas:
-569.20 USD (5 691 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (18 961.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 961.96 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.56%
Carga máxima del depósito:
0.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
32.92
Transacciones Largas:
64 (90.14%)
Transacciones Cortas:
7 (9.86%)
Factor de Beneficio:
33.33
Beneficio Esperado:
259.20 USD
Beneficio medio:
296.44 USD
Pérdidas medias:
-81.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-484.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-484.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
502.63%
Pronóstico anual:
6 098.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
559.10 USD
Máxima:
559.10 USD (55.91%)
Reducción relativa:
De balance:
55.91% (559.10 USD)
De fondos:
0.06% (5.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.dmb 47
XAGUSD.dmb 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.dmb 5.3K
XAGUSD.dmb 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.dmb 53K
XAGUSD.dmb 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 005.00 USD
Peor transacción: -122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +18 961.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -484.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Precious Metals BUY

• Trading only XAUUSD & XAGUSD

• BUY positions only

• Mid-term holding strategy

• Minimum recommended equity: $10,000

• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.

Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.

No hay comentarios
2026.01.12 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.25% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.61% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

