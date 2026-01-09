- Incremento
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
64 (90.14%)
Transacciones Irrentables:
7 (9.86%)
Mejor transacción:
5 005.00 USD
Peor transacción:
-121.50 USD
Beneficio Bruto:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Pérdidas Brutas:
-569.20 USD (5 691 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (18 961.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 961.96 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.56%
Carga máxima del depósito:
0.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
32.92
Transacciones Largas:
64 (90.14%)
Transacciones Cortas:
7 (9.86%)
Factor de Beneficio:
33.33
Beneficio Esperado:
259.20 USD
Beneficio medio:
296.44 USD
Pérdidas medias:
-81.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-484.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-484.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
502.63%
Pronóstico anual:
6 098.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
559.10 USD
Máxima:
559.10 USD (55.91%)
Reducción relativa:
De balance:
55.91% (559.10 USD)
De fondos:
0.06% (5.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Precious Metals BUY
• Trading only XAUUSD & XAGUSD
• BUY positions only
• Mid-term holding strategy
• Minimum recommended equity: $10,000
• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.
Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.
