Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
14 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (33.33%)
Mejor transacción:
111 650.00 USD
Peor transacción:
-65 148.60 USD
Beneficio Bruto:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (265 575.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
265 575.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.91%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.36
Transacciones Largas:
12 (57.14%)
Transacciones Cortas:
9 (42.86%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
13 540.58 USD
Beneficio medio:
31 566.40 USD
Pérdidas medias:
-22 511.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-51 748.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65 148.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
51.65%
Trading algorítmico:
19%
Reducción de balance:
Absoluto:
22 841.60 USD
Máxima:
65 148.60 USD (19.73%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.57% (17 881.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
