SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LiuGuanYi
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3
Transacciones Rentables:
2 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (33.33%)
Mejor transacción:
23.80 USD
Peor transacción:
-57.80 USD
Beneficio Bruto:
43.40 USD (434 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.70 USD (578 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (23.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
24.57%
Carga máxima del depósito:
9.07%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
3 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-5.10 USD
Beneficio medio:
21.70 USD
Pérdidas medias:
-58.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-57.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.80 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.90 USD
Máxima:
58.40 USD (5.71%)
Reducción relativa:
De balance:
5.68% (58.10 USD)
De fondos:
4.39% (44.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.80 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


No hay comentarios
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LiuGuanYi
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
985
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.