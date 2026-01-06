- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
3 (17.64%)
Transacciones Irrentables:
14 (82.35%)
Mejor transacción:
24.97 USD
Peor transacción:
-3.54 USD
Beneficio Bruto:
26.20 USD (26 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.74 USD (24 755 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (1.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.97 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
12.59%
Carga máxima del depósito:
75.61%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
17 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
8.73 USD
Pérdidas medias:
-1.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-23.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.59 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.46%
Trading algorítmico:
35%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.69 USD
Máxima:
23.59 USD (18.86%)
Reducción relativa:
De balance:
18.86% (23.59 USD)
De fondos:
20.46% (22.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.97 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
