Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-13.81 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-25.35 USD (321 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.47
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
91 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
4 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-6.34 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-6.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-25.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.35 USD
Máxima:
25.35 USD (5.70%)
Reducción relativa:
De balance:
5.70% (25.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|profit
|2
|GBPUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|profit
|-19
|GBPUSD
|-7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|profit
|0
|GBPUSD
|-321
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Alpari-Pro.ECN3
|1.23 × 30
No hay comentarios