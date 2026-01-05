- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
13 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (13.33%)
Mejor transacción:
14.56 CHF
Peor transacción:
-6.14 CHF
Beneficio Bruto:
66.96 CHF (6 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.59 CHF (1 092 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (48.02 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
48.02 CHF (10)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
19.89%
Carga máxima del depósito:
16.09%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
8.56
Transacciones Largas:
9 (60.00%)
Transacciones Cortas:
6 (40.00%)
Factor de Beneficio:
5.78
Beneficio Esperado:
3.69 CHF
Beneficio medio:
5.15 CHF
Pérdidas medias:
-5.80 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.14 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.14 CHF (1)
Crecimiento al mes:
55.37%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.30 CHF
Máxima:
6.47 CHF (5.97%)
Reducción relativa:
De balance:
5.69% (6.17 CHF)
De fondos:
0.56% (0.84 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|13
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|50
|GER40
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|1.2K
|GER40
|3.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Mejor transacción: +14.56 CHF
Peor transacción: -6 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +48.02 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -6.14 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
