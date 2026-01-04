SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / IBX
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
8 semanas
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
73 (87.95%)
Transacciones Irrentables:
10 (12.05%)
Mejor transacción:
23.60 UST
Peor transacción:
-5.40 UST
Beneficio Bruto:
365.92 UST (6 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.29 UST (234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (65.39 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
82.26 UST (14)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
22.78
Transacciones Largas:
57 (68.67%)
Transacciones Cortas:
26 (31.33%)
Factor de Beneficio:
5.69
Beneficio Esperado:
3.63 UST
Beneficio medio:
5.01 UST
Pérdidas medias:
-6.43 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.45 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.40 UST (1)
Crecimiento al mes:
4.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
13.24 UST (4.48%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
0.00% (0.00 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.60 UST
Peor transacción: -5 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +65.39 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.45 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
