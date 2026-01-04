- Incremento
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
73 (87.95%)
Transacciones Irrentables:
10 (12.05%)
Mejor transacción:
23.60 UST
Peor transacción:
-5.40 UST
Beneficio Bruto:
365.92 UST (6 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.29 UST (234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (65.39 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
82.26 UST (14)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
22.78
Transacciones Largas:
57 (68.67%)
Transacciones Cortas:
26 (31.33%)
Factor de Beneficio:
5.69
Beneficio Esperado:
3.63 UST
Beneficio medio:
5.01 UST
Pérdidas medias:
-6.43 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.45 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.40 UST (1)
Crecimiento al mes:
4.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
13.24 UST (4.48%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
0.00% (0.00 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.60 UST
Peor transacción: -5 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +65.39 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.45 UST
