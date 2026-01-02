- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
9 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (10.00%)
Mejor transacción:
21.16 USD
Peor transacción:
-7.74 USD
Beneficio Bruto:
90.03 USD (52 177 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.74 USD (7 739 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (88.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.76
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
10.63
Transacciones Largas:
5 (50.00%)
Transacciones Cortas:
5 (50.00%)
Factor de Beneficio:
11.63
Beneficio Esperado:
8.23 USD
Beneficio medio:
10.00 USD
Pérdidas medias:
-7.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.74 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.74 USD (6.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.16 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +88.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
