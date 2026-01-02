SeñalesSecciones
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Total de Trades:
1 464
Transacciones Rentables:
970 (66.25%)
Transacciones Irrentables:
494 (33.74%)
Mejor transacción:
110.35 NZD
Peor transacción:
-31.82 NZD
Beneficio Bruto:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (133.65 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
167.50 NZD (27)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
322
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
4.04
Transacciones Largas:
685 (46.79%)
Transacciones Cortas:
779 (53.21%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.78 NZD
Beneficio medio:
3.10 NZD
Pérdidas medias:
-3.76 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-165.07 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.58 NZD (18)
Crecimiento al mes:
91.61%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.91 NZD
Máxima:
283.66 NZD (14.94%)
Reducción relativa:
De balance:
23.65% (283.66 NZD)
De fondos:
0.00% (0.00 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
