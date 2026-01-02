- Incremento
Total de Trades:
1 464
Transacciones Rentables:
970 (66.25%)
Transacciones Irrentables:
494 (33.74%)
Mejor transacción:
110.35 NZD
Peor transacción:
-31.82 NZD
Beneficio Bruto:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (133.65 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
167.50 NZD (27)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
322
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
4.04
Transacciones Largas:
685 (46.79%)
Transacciones Cortas:
779 (53.21%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.78 NZD
Beneficio medio:
3.10 NZD
Pérdidas medias:
-3.76 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-165.07 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.58 NZD (18)
Crecimiento al mes:
91.61%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.91 NZD
Máxima:
283.66 NZD (14.94%)
Reducción relativa:
De balance:
23.65% (283.66 NZD)
De fondos:
0.00% (0.00 NZD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
