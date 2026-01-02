- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
27 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.43 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
43.80 USD (4 370 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (43.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.80 USD (27)
Ratio de Sharpe:
1.88
Actividad comercial:
17.16%
Carga máxima del depósito:
88.16%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
18 (66.67%)
Transacciones Cortas:
9 (33.33%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.62 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
7.86% (8.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.43 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +43.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
