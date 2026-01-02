- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
5.16 USD
Peor transacción:
-3.15 USD
Beneficio Bruto:
16.02 USD (25 854 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.04 USD (6 754 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (15.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.98 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
3.08
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
3.97
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
2.00 USD
Pérdidas medias:
-2.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.79 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.85 USD
Máxima:
3.89 USD (7.77%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD+
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD+
|988
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.16 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
TradeSystem Carrier utilizes context-reading of the financial market based on algorithms that identify the momentum of flow distribution.
