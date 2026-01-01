SeñalesSecciones
Jivarajah Tharamarajah

C TJ M

Jivarajah Tharamarajah
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
35.25 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
133.70 USD (13 368 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (133.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
6.38%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
16.71 USD
Beneficio medio:
16.71 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
111.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.25 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +133.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on

Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management

Minimum deposit is $200

Recommended deposit is $500   

 

If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7

Register XM Account with Partner Code: JDGFX

Account Type: MT5 Standard

Leverage: 1:500

 

DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE

No hay comentarios
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
