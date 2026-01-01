- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
0
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.00 SGD
Peor transacción:
0.00 SGD
Beneficio Bruto:
0.00 SGD
Pérdidas Brutas:
0.00 SGD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 SGD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.00 SGD
Beneficio medio:
0.00 SGD
Pérdidas medias:
0.00 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 SGD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 SGD
Máxima:
0.00 SGD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 SGD)
De fondos:
0.00% (0.00 SGD)
Distribución
No hay datos
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 SGD
Peor transacción: -0 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 SGD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SteadyPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
No hay comentarios