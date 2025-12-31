- Incremento
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
38 (79.16%)
Transacciones Irrentables:
10 (20.83%)
Mejor transacción:
24.48 USD
Peor transacción:
-11.88 USD
Beneficio Bruto:
185.15 USD (12 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.51 USD (3 492 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (100.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
7.47
Transacciones Largas:
9 (18.75%)
Transacciones Cortas:
39 (81.25%)
Factor de Beneficio:
4.46
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
4.87 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-19.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
228.26%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.17 USD
Máxima:
19.22 USD (12.47%)
Reducción relativa:
De balance:
16.40% (19.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.48 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +100.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
It's a real one??
No hay comentarios