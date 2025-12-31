SeñalesSecciones
EYE OF RA
Kanok Siriviroj

EYE OF RA

Kanok Siriviroj
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 228%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
38 (79.16%)
Transacciones Irrentables:
10 (20.83%)
Mejor transacción:
24.48 USD
Peor transacción:
-11.88 USD
Beneficio Bruto:
185.15 USD (12 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.51 USD (3 492 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (100.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
7.47
Transacciones Largas:
9 (18.75%)
Transacciones Cortas:
39 (81.25%)
Factor de Beneficio:
4.46
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
4.87 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-19.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
228.26%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.17 USD
Máxima:
19.22 USD (12.47%)
Reducción relativa:
De balance:
16.40% (19.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 47
SOLUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 144
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
SOLUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.48 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +100.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
It's a real one??
No hay comentarios
2025.12.31 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
