El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Gold Edge es una estrategia algorítmica especializada en XAUUSD, basada en scalping con cobertura y gestión dinámica del riesgo. Diseñada para capitales pequeños, busca un crecimiento mensual consistente del 5–15%, aceptando drawdowns moderados como parte de una estrategia de crecimiento activo.
Declara DD esperado: 20–30%
Capital recomendado: $200 – $1,000
Riesgo: medio–alto
Se recomienda un broker con spread bajos, puede usar Icmarkets