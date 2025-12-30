SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Edge Strategy
Alejandro Estrada Eguia

Gold Edge Strategy

Alejandro Estrada Eguia
0 comentarios
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
0
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

No hay datos

  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold Edge es una estrategia algorítmica especializada en XAUUSD, basada en scalping con cobertura y gestión dinámica del riesgo. Diseñada para capitales pequeños, busca un crecimiento mensual consistente del 5–15%, aceptando drawdowns moderados como parte de una estrategia de crecimiento activo. 


Declara DD esperado: 20–30%

Capital recomendado: $200 – $1,000

Riesgo: medio–alto

Se recomienda un broker con spread bajos, puede usar Icmarkets

No hay comentarios
2025.12.30 19:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 19:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 19:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada