Total de Trades:
10 334
Transacciones Rentables:
5 175 (50.07%)
Transacciones Irrentables:
5 159 (49.92%)
Mejor transacción:
4 100.30 USD
Peor transacción:
-3 001.08 USD
Beneficio Bruto:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Pérdidas Brutas:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (186.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
37 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
5 239 (50.70%)
Transacciones Cortas:
5 095 (49.30%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
31.24 USD
Pérdidas medias:
-27.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-87.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 600.16 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.25 USD
Máxima:
15 645.66 USD (4.85%)
Reducción relativa:
De balance:
4.85% (15 645.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|10334
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|21K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-227K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 100.30 USD
Peor transacción: -3 001 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +186.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
