SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Eagle wing test
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 334
Transacciones Rentables:
5 175 (50.07%)
Transacciones Irrentables:
5 159 (49.92%)
Mejor transacción:
4 100.30 USD
Peor transacción:
-3 001.08 USD
Beneficio Bruto:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Pérdidas Brutas:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (186.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
37 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
5 239 (50.70%)
Transacciones Cortas:
5 095 (49.30%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
31.24 USD
Pérdidas medias:
-27.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-87.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 600.16 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.25 USD
Máxima:
15 645.66 USD (4.85%)
Reducción relativa:
De balance:
4.85% (15 645.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 100.30 USD
Peor transacción: -3 001 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +186.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada