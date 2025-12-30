SeñalesSecciones
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 comentarios
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
845
Transacciones Rentables:
495 (58.57%)
Transacciones Irrentables:
350 (41.42%)
Mejor transacción:
67.40 USD
Peor transacción:
-28.42 USD
Beneficio Bruto:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (231.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
231.96 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
435 (51.48%)
Transacciones Cortas:
410 (48.52%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-5.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-112.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.78 USD (15)
Crecimiento al mes:
104.51%
Pronóstico anual:
1 268.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.42 USD
Máxima:
329.18 USD (66.94%)
Reducción relativa:
De balance:
84.03% (329.18 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67.40 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +231.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
No hay comentarios
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
