Total de Trades:
845
Transacciones Rentables:
495 (58.57%)
Transacciones Irrentables:
350 (41.42%)
Mejor transacción:
67.40 USD
Peor transacción:
-28.42 USD
Beneficio Bruto:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (231.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
231.96 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
435 (51.48%)
Transacciones Cortas:
410 (48.52%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-5.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-112.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.78 USD (15)
Crecimiento al mes:
104.51%
Pronóstico anual:
1 268.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.42 USD
Máxima:
329.18 USD (66.94%)
Reducción relativa:
De balance:
84.03% (329.18 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GBPUSD
|60
|USDJPY
|55
|EURUSD
|51
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|18
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|395
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-84
|EURUSD
|72
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|-18
|GBPAUD
|-4
|EURJPY
|-25
|USDCHF
|-7
|EURAUD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|691
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|-242
|GBPAUD
|-572
|EURJPY
|-991
|USDCHF
|-176
|EURAUD
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Reducción
Mejor transacción: +67.40 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +231.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarketsSC-Live
|2.97 × 478
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.10 × 269
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 659
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19236
|
Darwinex-Live
|4.21 × 443
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.22 × 9
|
Valutrades-Live
|5.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.65 × 2104
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.11 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform.
My starting capital /investment is $200.
Thank you
