Yuriy Shvecov

Noname

Yuriy Shvecov
0 comentarios
173 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
57 (86.36%)
Transacciones Irrentables:
9 (13.64%)
Mejor transacción:
3.73 USD
Peor transacción:
-7.62 USD
Beneficio Bruto:
68.82 USD (6 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.16 USD (3 611 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (28.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.16 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
60 segundos
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
39 (59.09%)
Transacciones Cortas:
27 (40.91%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
0.49 USD
Beneficio medio:
1.21 USD
Pérdidas medias:
-4.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.12 USD (3)
Crecimiento al mes:
31.10%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.89 USD
Máxima:
15.12 USD (12.37%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.73 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +28.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
otros 28...
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
