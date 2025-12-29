- Incremento
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
57 (86.36%)
Transacciones Irrentables:
9 (13.64%)
Mejor transacción:
3.73 USD
Peor transacción:
-7.62 USD
Beneficio Bruto:
68.82 USD (6 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.16 USD (3 611 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (28.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.16 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
60 segundos
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
39 (59.09%)
Transacciones Cortas:
27 (40.91%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
0.49 USD
Beneficio medio:
1.21 USD
Pérdidas medias:
-4.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.12 USD (3)
Crecimiento al mes:
31.10%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.89 USD
Máxima:
15.12 USD (12.37%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +3.73 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +28.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
