Instrumento

Solo XAUUSD (Oro)

Estructura de mercado

Soportes y resistencias en Daily y H4

Marco temporal de entrada

M15 (15 minutos)

Lógica de la estrategia

Las operaciones se toman en la dirección de la tendencia predominante.

Las entradas se ejecutan en el marco de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alineados con la estructura de marcos temporales superiores.

Gestión del riesgo

Relación riesgo : beneficio fija = 1:3

Sin sobreapalancamiento

Sin estrategias martingala

Sin estrategias de grid (rejilla)

Sesiones operadas

Sesión de Londres

Sesión de Nueva York

Frecuencia de operaciones

De 1 a un máximo de 4 operaciones por semana

Calidad sobre cantidad — sin operaciones forzadas

Notas importantes y descargo de responsabilidad

El rendimiento y el drawdown varían según las condiciones del mercado

Este sistema se basa en el timing, la estructura del mercado y reglas estrictas

Tu cuenta de trading es tu responsabilidad personal

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros

No existe un porcentaje de ganancia garantizado

Opera solo con capital que estés dispuesto/a a perder

Tu riesgo = tus ganancias o pérdidas

Este servicio de señales está diseñado para traders disciplinados, no para el juego ni el trading emocional.

Este grupo de señales es para ti si: