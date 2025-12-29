SeñalesSecciones
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
24 (35.82%)
Transacciones Irrentables:
43 (64.18%)
Mejor transacción:
123.35 USD
Peor transacción:
-96.80 USD
Beneficio Bruto:
520.97 USD (22 111 pips)
Pérdidas Brutas:
-506.31 USD (24 842 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (151.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
151.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
46 (68.66%)
Transacciones Cortas:
21 (31.34%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.22 USD
Beneficio medio:
21.71 USD
Pérdidas medias:
-11.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-29.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-144.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
-97.64%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.36 USD
Máxima:
168.80 USD (111.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +123.35 USD
Peor transacción: -97 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +151.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.64 USD

Instrumento

Solo XAUUSD (Oro)

Estructura de mercado

Soportes y resistencias en Daily y H4

Marco temporal de entrada

M15 (15 minutos)

Lógica de la estrategia

Las operaciones se toman en la dirección de la tendencia predominante.
Las entradas se ejecutan en el marco de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alineados con la estructura de marcos temporales superiores.

Gestión del riesgo

  • Relación riesgo : beneficio fija = 1:3

  • Sin sobreapalancamiento

  • Sin estrategias martingala

  • Sin estrategias de grid (rejilla)

Sesiones operadas

  • Sesión de Londres

  • Sesión de Nueva York

Frecuencia de operaciones

  • De 1 a un máximo de 4 operaciones por semana

  • Calidad sobre cantidad — sin operaciones forzadas

Notas importantes y descargo de responsabilidad

  • El rendimiento y el drawdown varían según las condiciones del mercado

  • Este sistema se basa en el timing, la estructura del mercado y reglas estrictas

  • Tu cuenta de trading es tu responsabilidad personal

  • Los resultados pasados no garantizan resultados futuros

  • No existe un porcentaje de ganancia garantizado

  • Opera solo con capital que estés dispuesto/a a perder

  • Tu riesgo = tus ganancias o pérdidas

Este servicio de señales está diseñado para traders disciplinados, no para el juego ni el trading emocional.

Este grupo de señales es para ti si:

  • Entiendes la gestión del riesgo

  • Puedes seguir reglas sin sobreoperar

  • Aceptas las operaciones perdedoras como parte del trading

  • Estás enfocado/a en la consistencia, no en el dinero rápido


