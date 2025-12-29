- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DerivVU-Server-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Instrumento
Solo XAUUSD (Oro)
Estructura de mercado
Soportes y resistencias en Daily y H4
Marco temporal de entrada
M15 (15 minutos)
Lógica de la estrategia
Las operaciones se toman en la dirección de la tendencia predominante.
Las entradas se ejecutan en el marco de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alineados con la estructura de marcos temporales superiores.
Gestión del riesgo
-
Relación riesgo : beneficio fija = 1:3
-
Sin sobreapalancamiento
-
Sin estrategias martingala
-
Sin estrategias de grid (rejilla)
Sesiones operadas
-
Sesión de Londres
-
Sesión de Nueva York
Frecuencia de operaciones
-
De 1 a un máximo de 4 operaciones por semana
-
Calidad sobre cantidad — sin operaciones forzadas
Notas importantes y descargo de responsabilidad
-
El rendimiento y el drawdown varían según las condiciones del mercado
-
Este sistema se basa en el timing, la estructura del mercado y reglas estrictas
-
Tu cuenta de trading es tu responsabilidad personal
-
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros
-
No existe un porcentaje de ganancia garantizado
-
Opera solo con capital que estés dispuesto/a a perder
-
Tu riesgo = tus ganancias o pérdidas
Este servicio de señales está diseñado para traders disciplinados, no para el juego ni el trading emocional.
Este grupo de señales es para ti si:
-
Entiendes la gestión del riesgo
-
Puedes seguir reglas sin sobreoperar
-
Aceptas las operaciones perdedoras como parte del trading
-
Estás enfocado/a en la consistencia, no en el dinero rápido