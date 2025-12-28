- Incremento
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
139 (95.20%)
Transacciones Irrentables:
7 (4.79%)
Mejor transacción:
19.12 GBP
Peor transacción:
-7.62 GBP
Beneficio Bruto:
690.01 GBP (95 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
95 (506.22 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
506.22 GBP (95)
Ratio de Sharpe:
1.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.09%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
110
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
25.14
Transacciones Largas:
146 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
25.52
Beneficio Esperado:
4.54 GBP
Beneficio medio:
4.96 GBP
Pérdidas medias:
-3.86 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-26.37 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.37 GBP (6)
Crecimiento al mes:
16.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
26.37 GBP (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.59% (26.37 GBP)
De fondos:
31.57% (1 472.02 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
