SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Challeng
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
139 (95.20%)
Transacciones Irrentables:
7 (4.79%)
Mejor transacción:
19.12 GBP
Peor transacción:
-7.62 GBP
Beneficio Bruto:
690.01 GBP (95 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
95 (506.22 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
506.22 GBP (95)
Ratio de Sharpe:
1.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.09%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
110
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
25.14
Transacciones Largas:
146 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
25.52
Beneficio Esperado:
4.54 GBP
Beneficio medio:
4.96 GBP
Pérdidas medias:
-3.86 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-26.37 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.37 GBP (6)
Crecimiento al mes:
16.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
26.37 GBP (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.59% (26.37 GBP)
De fondos:
31.57% (1 472.02 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 855
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.12 GBP
Peor transacción: -8 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 95
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +506.22 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -26.37 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada