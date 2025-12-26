- Incremento
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
20 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
3 (13.04%)
Mejor transacción:
9.05 USD
Peor transacción:
-4.10 USD
Beneficio Bruto:
85.77 USD (85 791 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.81 USD (8 808 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (38.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.76 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
18.77
Transacciones Largas:
13 (56.52%)
Transacciones Cortas:
10 (43.48%)
Factor de Beneficio:
9.74
Beneficio Esperado:
3.35 USD
Beneficio medio:
4.29 USD
Pérdidas medias:
-2.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
76.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.10 USD (3.49%)
Reducción relativa:
De balance:
3.49% (4.10 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +9.05 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
