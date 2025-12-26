SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Beauty XAUUSD
Hasiholan Mangasitua Siboro

Beauty XAUUSD

Hasiholan Mangasitua Siboro
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 77%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
20 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
3 (13.04%)
Mejor transacción:
9.05 USD
Peor transacción:
-4.10 USD
Beneficio Bruto:
85.77 USD (85 791 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.81 USD (8 808 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (38.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.76 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
18.77
Transacciones Largas:
13 (56.52%)
Transacciones Cortas:
10 (43.48%)
Factor de Beneficio:
9.74
Beneficio Esperado:
3.35 USD
Beneficio medio:
4.29 USD
Pérdidas medias:
-2.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
76.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.10 USD (3.49%)
Reducción relativa:
De balance:
3.49% (4.10 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.05 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
