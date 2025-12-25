SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Liy
Yong Jiang Xuan

Liy

Yong Jiang Xuan
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
594
Transacciones Rentables:
394 (66.32%)
Transacciones Irrentables:
200 (33.67%)
Mejor transacción:
16.50 USD
Peor transacción:
-29.52 USD
Beneficio Bruto:
588.11 USD (47 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-446.98 USD (37 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (11.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.45 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
9.34%
Carga máxima del depósito:
3.39%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
353
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
3.37
Transacciones Largas:
331 (55.72%)
Transacciones Cortas:
263 (44.28%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
-2.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.52 USD (1)
Crecimiento al mes:
29.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.67 USD
Máxima:
41.89 USD (6.82%)
Reducción relativa:
De balance:
6.82% (41.89 USD)
De fondos:
4.41% (24.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDe 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDe 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDe 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.50 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

观摩，超高频全手工
No hay comentarios
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Liy
30 USD al mes
30%
0
0
USD
559
USD
2
0%
594
66%
9%
1.31
0.24
USD
7%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.