Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
3 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (25.00%)
Mejor transacción:
12.54 USD
Peor transacción:
-6.33 USD
Beneficio Bruto:
25.87 USD (2 584 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.33 USD (632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (16.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
21.18%
Carga máxima del depósito:
7.47%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.09
Transacciones Largas:
4 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.09
Beneficio Esperado:
4.89 USD
Beneficio medio:
8.62 USD
Pérdidas medias:
-6.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.33 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.33 USD (5.03%)
Reducción relativa:
De balance:
5.03% (6.33 USD)
De fondos:
2.13% (2.63 USD)
Mejor transacción: +12.54 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.33 USD
手动策略，轻仓交易
交流学习可以加微：jjj117118119
