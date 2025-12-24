- Incremento
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
43 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
17.64 UST
Peor transacción:
0.00 UST
Beneficio Bruto:
108.96 UST (8 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.36 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (108.96 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
108.96 UST (43)
Ratio de Sharpe:
0.92
Actividad comercial:
98.06%
Carga máxima del depósito:
100.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
293.33
Transacciones Largas:
9 (20.93%)
Transacciones Cortas:
34 (79.07%)
Factor de Beneficio:
32.43
Beneficio Esperado:
2.53 UST
Beneficio medio:
2.53 UST
Pérdidas medias:
0.00 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 UST (0)
Crecimiento al mes:
35.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
0.36 UST (0.10%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
55.21% (12.67 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|8.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
