Anatoliy Totovytskyy

Anatoliy Trade Gold 4

Anatoliy Totovytskyy
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
43 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
17.64 UST
Peor transacción:
0.00 UST
Beneficio Bruto:
108.96 UST (8 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.36 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (108.96 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
108.96 UST (43)
Ratio de Sharpe:
0.92
Actividad comercial:
98.06%
Carga máxima del depósito:
100.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
293.33
Transacciones Largas:
9 (20.93%)
Transacciones Cortas:
34 (79.07%)
Factor de Beneficio:
32.43
Beneficio Esperado:
2.53 UST
Beneficio medio:
2.53 UST
Pérdidas medias:
0.00 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 UST (0)
Crecimiento al mes:
35.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
0.36 UST (0.10%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
55.21% (12.67 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 8.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.64 UST
Peor transacción: -0 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +108.96 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
No hay comentarios
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 88% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
