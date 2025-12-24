SeñalesSecciones
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
7 (9.21%)
Transacciones Irrentables:
69 (90.79%)
Mejor transacción:
1.00 USD
Peor transacción:
-2.39 USD
Beneficio Bruto:
1.59 USD (145 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.86 USD (1 256 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (0.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
51 (67.11%)
Transacciones Cortas:
25 (32.89%)
Factor de Beneficio:
0.05
Beneficio Esperado:
-0.41 USD
Beneficio medio:
0.23 USD
Pérdidas medias:
-0.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-19.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.74 USD (43)
Crecimiento al mes:
-99.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.27 USD
Máxima:
31.50 USD (115.22%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.00 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 43
Beneficio máximo consecutivo: +0.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradewillGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Good
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
