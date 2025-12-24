- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
7 (9.21%)
Transacciones Irrentables:
69 (90.79%)
Mejor transacción:
1.00 USD
Peor transacción:
-2.39 USD
Beneficio Bruto:
1.59 USD (145 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.86 USD (1 256 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (0.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
51 (67.11%)
Transacciones Cortas:
25 (32.89%)
Factor de Beneficio:
0.05
Beneficio Esperado:
-0.41 USD
Beneficio medio:
0.23 USD
Pérdidas medias:
-0.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-19.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.74 USD (43)
Crecimiento al mes:
-99.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.27 USD
Máxima:
31.50 USD (115.22%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradewillGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Good
