Total de Trades:
293
Transacciones Rentables:
89 (30.37%)
Transacciones Irrentables:
204 (69.62%)
Mejor transacción:
4.12 USD
Peor transacción:
-2.70 USD
Beneficio Bruto:
86.41 USD (9 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.39 USD (10 726 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (10.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
293
Tiempo medio de espera:
19 segundos
Factor de Recuperación:
-0.77
Transacciones Largas:
148 (50.51%)
Transacciones Cortas:
145 (49.49%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-0.12 USD
Beneficio medio:
0.97 USD
Pérdidas medias:
-0.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-7.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.71 USD (6)
Crecimiento al mes:
-33.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.73 USD
Máxima:
44.31 USD (40.44%)
Reducción relativa:
De balance:
40.44% (44.31 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD
293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD
-34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD
-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Deposit load
Reducción
Mejor transacción: +4.12 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +10.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
FortiFX Gold Trader
