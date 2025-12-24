SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FortiFX Gold Trader
Jaideep Bhattacharjee

FortiFX Gold Trader

Jaideep Bhattacharjee
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -34%
Tickmill-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
293
Transacciones Rentables:
89 (30.37%)
Transacciones Irrentables:
204 (69.62%)
Mejor transacción:
4.12 USD
Peor transacción:
-2.70 USD
Beneficio Bruto:
86.41 USD (9 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.39 USD (10 726 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (10.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
293
Tiempo medio de espera:
19 segundos
Factor de Recuperación:
-0.77
Transacciones Largas:
148 (50.51%)
Transacciones Cortas:
145 (49.49%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-0.12 USD
Beneficio medio:
0.97 USD
Pérdidas medias:
-0.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-7.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.71 USD (6)
Crecimiento al mes:
-33.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.73 USD
Máxima:
44.31 USD (40.44%)
Reducción relativa:
De balance:
40.44% (44.31 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.12 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +10.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
otros 60...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

FortiFX Gold Trader


No hay comentarios
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 07:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada