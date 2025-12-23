- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
15 (24.19%)
Transacciones Irrentables:
47 (75.81%)
Mejor transacción:
112.71 USD
Peor transacción:
-79.03 USD
Beneficio Bruto:
526.27 USD (258 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-906.93 USD (241 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (63.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.51 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
198.04%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
36 (58.06%)
Transacciones Cortas:
26 (41.94%)
Factor de Beneficio:
0.58
Beneficio Esperado:
-6.14 USD
Beneficio medio:
35.08 USD
Pérdidas medias:
-19.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-312.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-312.42 USD (12)
Crecimiento al mes:
-26.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
459.08 USD
Máxima:
459.08 USD (77.21%)
Reducción relativa:
De balance:
77.21% (459.08 USD)
De fondos:
40.34% (147.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|GBPAUD
|8
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|USTEC
|5
|XAUUSD
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|77
|GBPAUD
|-252
|AUDJPY
|-101
|USDJPY
|-39
|USTEC
|-58
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|117
|EURUSD
|-26
|ETHUSD
|-69
|AUDUSD
|-26
|EURJPY
|-11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|18K
|GBPAUD
|-1.8K
|AUDJPY
|-933
|USDJPY
|-321
|USTEC
|-10K
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|976
|EURUSD
|-207
|ETHUSD
|-2.3K
|AUDUSD
|-143
|EURJPY
|-111
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +112.71 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +63.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -312.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
No hay comentarios