Didik Setiawan

Acct Growth Managar

Didik Setiawan
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -27%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
15 (24.19%)
Transacciones Irrentables:
47 (75.81%)
Mejor transacción:
112.71 USD
Peor transacción:
-79.03 USD
Beneficio Bruto:
526.27 USD (258 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-906.93 USD (241 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (63.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.51 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
198.04%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
36 (58.06%)
Transacciones Cortas:
26 (41.94%)
Factor de Beneficio:
0.58
Beneficio Esperado:
-6.14 USD
Beneficio medio:
35.08 USD
Pérdidas medias:
-19.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-312.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-312.42 USD (12)
Crecimiento al mes:
-26.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
459.08 USD
Máxima:
459.08 USD (77.21%)
Reducción relativa:
De balance:
77.21% (459.08 USD)
De fondos:
40.34% (147.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 18
GBPAUD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 5
XAUUSD 5
GBPJPY 4
EURUSD 3
ETHUSD 3
AUDUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 77
GBPAUD -252
AUDJPY -101
USDJPY -39
USTEC -58
XAUUSD 6
GBPJPY 117
EURUSD -26
ETHUSD -69
AUDUSD -26
EURJPY -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 18K
GBPAUD -1.8K
AUDJPY -933
USDJPY -321
USTEC -10K
XAUUSD 14K
GBPJPY 976
EURUSD -207
ETHUSD -2.3K
AUDUSD -143
EURJPY -111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +112.71 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +63.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -312.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
