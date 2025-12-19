- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
45 (68.18%)
Transacciones Irrentables:
21 (31.82%)
Mejor transacción:
190.60 USD
Peor transacción:
-287.30 USD
Beneficio Bruto:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (414.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
414.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
3.24%
Carga máxima del depósito:
3.99%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
47 (71.21%)
Transacciones Cortas:
19 (28.79%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
3.03 USD
Beneficio medio:
53.92 USD
Pérdidas medias:
-106.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-331.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-447.90 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
181.10 USD
Máxima:
557.10 USD (10.36%)
Reducción relativa:
De balance:
10.34% (556.10 USD)
De fondos:
7.69% (422.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.dmb
|200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.dmb
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +190.60 USD
Peor transacción: -287 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +414.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -331.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
#Tectra Strategy 2025
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
5
0%
66
68%
3%
1.08
3.03
USD
USD
10%
1:100