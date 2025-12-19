- Incremento
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
30 (81.08%)
Transacciones Irrentables:
7 (18.92%)
Mejor transacción:
2.28 USD
Peor transacción:
-4.27 USD
Beneficio Bruto:
16.22 USD (1 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.63 USD (427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
6.38%
Carga máxima del depósito:
4.74%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.31
Transacciones Largas:
15 (40.54%)
Transacciones Cortas:
22 (59.46%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
0.54 USD
Pérdidas medias:
-1.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.56 USD (4.99%)
Reducción relativa:
De balance:
4.99% (6.56 USD)
De fondos:
1.85% (1.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|885
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.28 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FBS-Real-5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
TradersWay-Live
|3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
contact us via whatsapp @+234 7018739794
