Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
30 (81.08%)
Transacciones Irrentables:
7 (18.92%)
Mejor transacción:
2.28 USD
Peor transacción:
-4.27 USD
Beneficio Bruto:
16.22 USD (1 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.63 USD (427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
6.38%
Carga máxima del depósito:
4.74%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.31
Transacciones Largas:
15 (40.54%)
Transacciones Cortas:
22 (59.46%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
0.54 USD
Pérdidas medias:
-1.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.56 USD (4.99%)
Reducción relativa:
De balance:
4.99% (6.56 USD)
De fondos:
1.85% (1.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 24
USDJPY 9
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 7
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 885
USDJPY 162
XAUUSD 329
AUDCAD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.28 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
No hay comentarios
2025.12.19 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
