SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
97 (97.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (3.00%)
Mejor transacción:
26.00 USD
Peor transacción:
-1.00 USD
Beneficio Bruto:
249.76 USD (51 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.59 USD (449 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (172.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.74 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
95.52%
Carga máxima del depósito:
74.13%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
248.17
Transacciones Largas:
60 (60.00%)
Transacciones Cortas:
40 (40.00%)
Factor de Beneficio:
157.08
Beneficio Esperado:
2.48 USD
Beneficio medio:
2.57 USD
Pérdidas medias:
-0.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.30%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.00 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
5.55% (611.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.00 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 52
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +172.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

No hay comentarios
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MazSmallSignal
30 USD al mes
2%
0
0
USD
11K
USD
1
55%
100
97%
96%
157.08
2.48
USD
6%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.