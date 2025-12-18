SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD BUY ONLY
Majed Barakat M Alsalami

GOLD BUY ONLY

Majed Barakat M Alsalami
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 18%
Capital.com-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
571
Transacciones Rentables:
566 (99.12%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.88%)
Mejor transacción:
68.52 USD
Peor transacción:
-1.72 USD
Beneficio Bruto:
1 775.44 USD (155 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.87 USD (682 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
285 (995.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
995.96 USD (285)
Ratio de Sharpe:
0.72
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.07%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
516
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1029.98
Transacciones Largas:
571 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
458.77
Beneficio Esperado:
3.10 USD
Beneficio medio:
3.14 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.72 USD (1)
Crecimiento al mes:
18.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.72 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
9.12% (792.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 571
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 1.8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 156K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +68.52 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 285
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +995.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Capital.com-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold Buy Only Strategy  
Designed for balance-aligned trade management  
Tested on multiple accounts  
Balanced growth with risk control
No hay comentarios
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
