SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ELLIOTTWAVEAIGOLD
Xuan Khanh Nguyen

ELLIOTTWAVEAIGOLD

Xuan Khanh Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 15
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 988
Transacciones Rentables:
1 429 (71.88%)
Transacciones Irrentables:
559 (28.12%)
Mejor transacción:
3 041.00 USD
Peor transacción:
-1 984.17 USD
Beneficio Bruto:
50 624.44 USD (10 136 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 971.82 USD (668 600 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (13 395.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 395.80 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.07%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
528
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
993 (49.95%)
Transacciones Cortas:
995 (50.05%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
35.43 USD
Pérdidas medias:
-82.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-8 918.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 918.35 USD (20)
Crecimiento al mes:
9.54%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 334.86 USD
Máxima:
12 458.31 USD (20.74%)
Reducción relativa:
De balance:
20.71% (12 458.31 USD)
De fondos:
12.28% (6 594.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1944
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 041.00 USD
Peor transacción: -1 984 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +13 395.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 918.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Tele: https://t.me/elliotwavaivip
No hay comentarios
2025.12.19 23:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.18 05:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ELLIOTTWAVEAIGOLD
30 USD al mes
10%
0
0
USD
50K
USD
4
93%
1 988
71%
100%
1.10
2.34
USD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.