Total de Trades:
1 988
Transacciones Rentables:
1 429 (71.88%)
Transacciones Irrentables:
559 (28.12%)
Mejor transacción:
3 041.00 USD
Peor transacción:
-1 984.17 USD
Beneficio Bruto:
50 624.44 USD (10 136 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 971.82 USD (668 600 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (13 395.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 395.80 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.07%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
528
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
993 (49.95%)
Transacciones Cortas:
995 (50.05%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
35.43 USD
Pérdidas medias:
-82.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-8 918.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 918.35 USD (20)
Crecimiento al mes:
9.54%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 334.86 USD
Máxima:
12 458.31 USD (20.74%)
Reducción relativa:
De balance:
20.71% (12 458.31 USD)
De fondos:
12.28% (6 594.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1944
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +3 041.00 USD
Peor transacción: -1 984 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +13 395.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 918.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
