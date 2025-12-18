SeñalesSecciones
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 34%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
225
Transacciones Rentables:
162 (72.00%)
Transacciones Irrentables:
63 (28.00%)
Mejor transacción:
21.96 USD
Peor transacción:
-20.52 USD
Beneficio Bruto:
547.47 USD (125 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-227.30 USD (283 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (130.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
130.57 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
21.13%
Carga máxima del depósito:
11.53%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
104
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
6.46
Transacciones Largas:
44 (19.56%)
Transacciones Cortas:
181 (80.44%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
1.42 USD
Beneficio medio:
3.38 USD
Pérdidas medias:
-3.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-49.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.52 USD (7)
Crecimiento al mes:
33.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.55 USD (3.86%)
Reducción relativa:
De balance:
4.78% (49.52 USD)
De fondos:
7.51% (75.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 206
BTCUSD 16
XAGUSD.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 369
BTCUSD -18
XAGUSD.s -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 33K
BTCUSD -191K
XAGUSD.s -620
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.96 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +130.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
No hay comentarios
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
