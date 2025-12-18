- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
692
Transacciones Rentables:
355 (51.30%)
Transacciones Irrentables:
337 (48.70%)
Mejor transacción:
472.05 USD
Peor transacción:
-150.26 USD
Beneficio Bruto:
4 924.56 USD (1 039 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 182.94 USD (1 278 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (70.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
577.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.51%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.12
Transacciones Largas:
414 (59.83%)
Transacciones Cortas:
278 (40.17%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
2.52 USD
Beneficio medio:
13.87 USD
Pérdidas medias:
-9.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-136.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-368.02 USD (7)
Crecimiento al mes:
143.27%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.53 USD
Máxima:
423.00 USD (30.75%)
Reducción relativa:
De balance:
19.46% (421.36 USD)
De fondos:
1.50% (40.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|US30
|134
|BTCUSD
|22
|DE40
|18
|EURUSD
|10
|USDJPY
|6
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US30
|268
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|82K
|US30
|21K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|41K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +472.05 USD
Peor transacción: -150 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +70.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
otros 145...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Institutional Signal es un servicio de señales basado en análisis manual y decisiones humanas reales.
Todas las operaciones son analizadas y decididas por traders, utilizando estructura de mercado, liquidez, order blocks y contexto institucional.
No utilizamos sistemas automáticos para generar entradas o salidas.
El uso de herramientas automatizadas se limita exclusivamente al cálculo del tamaño de lote, con el fin de mantener una gestión de riesgo precisa y consistente.
La dirección, entrada, stop loss y take profit de cada operación son definidos manualmente por personas reales.
Características principales:
Operativa manual y discrecional.
Enfoque institucional.
Señales filtradas (calidad sobre cantidad).
Gestión de riesgo estricta.
Bot utilizado únicamente para el cálculo del lotaje.
Sin ejecución automática de señales.
Importante:
Este servicio no garantiza ganancias. El trading implica riesgo y los resultados pasados no aseguran resultados futuros.
El suscriptor es responsable de ajustar el riesgo según su capital y tolerancia personal.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
165%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
11
64%
692
51%
100%
1.54
2.52
USD
USD
19%
1:200