



Todas las operaciones son analizadas y decididas por traders, utilizando estructura de mercado, liquidez, order blocks y contexto institucional.

No utilizamos sistemas automáticos para generar entradas o salidas.





El uso de herramientas automatizadas se limita exclusivamente al cálculo del tamaño de lote, con el fin de mantener una gestión de riesgo precisa y consistente.

La dirección, entrada, stop loss y take profit de cada operación son definidos manualmente por personas reales.





Características principales:





Operativa manual y discrecional.





Enfoque institucional.





Señales filtradas (calidad sobre cantidad).





Gestión de riesgo estricta.





Bot utilizado únicamente para el cálculo del lotaje.





Sin ejecución automática de señales.









Importante:





Este servicio no garantiza ganancias. El trading implica riesgo y los resultados pasados no aseguran resultados futuros.

El suscriptor es responsable de ajustar el riesgo según su capital y tolerancia personal.

Institutional Signal es un servicio de señales basado en análisis manual y decisiones humanas reales.