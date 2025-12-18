SeñalesSecciones
Luis Diego Arroyo Jimenez

Institutional SWING SCALPING Signal

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 165%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
692
Transacciones Rentables:
355 (51.30%)
Transacciones Irrentables:
337 (48.70%)
Mejor transacción:
472.05 USD
Peor transacción:
-150.26 USD
Beneficio Bruto:
4 924.56 USD (1 039 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 182.94 USD (1 278 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (70.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
577.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.51%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.12
Transacciones Largas:
414 (59.83%)
Transacciones Cortas:
278 (40.17%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
2.52 USD
Beneficio medio:
13.87 USD
Pérdidas medias:
-9.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-136.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-368.02 USD (7)
Crecimiento al mes:
143.27%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.53 USD
Máxima:
423.00 USD (30.75%)
Reducción relativa:
De balance:
19.46% (421.36 USD)
De fondos:
1.50% (40.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 486
US30 134
BTCUSD 22
DE40 18
EURUSD 10
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 3
XTIUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USTEC 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
US30 268
BTCUSD -30
DE40 63
EURUSD 19
USDJPY -28
US500 -10
EURGBP -16
XTIUSD -48
EURJPY -16
USDCAD -7
GBPCAD 0
USTEC 52
GBPUSD -17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 82K
US30 21K
BTCUSD -390K
DE40 41K
EURUSD 846
USDJPY -1.7K
US500 -2.5K
EURGBP -373
XTIUSD -95
EURJPY -1.2K
USDCAD -153
GBPCAD 0
USTEC 13K
GBPUSD -269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +472.05 USD
Peor transacción: -150 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +70.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Earnex-Trade
0.00 × 71
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
otros 145...
Institutional Signal es un servicio de señales basado en análisis manual y decisiones humanas reales.

Todas las operaciones son analizadas y decididas por traders, utilizando estructura de mercado, liquidez, order blocks y contexto institucional.
No utilizamos sistemas automáticos para generar entradas o salidas.

El uso de herramientas automatizadas se limita exclusivamente al cálculo del tamaño de lote, con el fin de mantener una gestión de riesgo precisa y consistente.
La dirección, entrada, stop loss y take profit de cada operación son definidos manualmente por personas reales.

Características principales:

Operativa manual y discrecional.

Enfoque institucional.

Señales filtradas (calidad sobre cantidad).

Gestión de riesgo estricta.

Bot utilizado únicamente para el cálculo del lotaje.

Sin ejecución automática de señales.


Importante:

Este servicio no garantiza ganancias. El trading implica riesgo y los resultados pasados no aseguran resultados futuros.
El suscriptor es responsable de ajustar el riesgo según su capital y tolerancia personal.
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
