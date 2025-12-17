SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / StartRader 30000
Mingze Yang

StartRader 30000

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 6%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
731
Transacciones Rentables:
584 (79.89%)
Transacciones Irrentables:
147 (20.11%)
Mejor transacción:
343.00 USD
Peor transacción:
-822.25 USD
Beneficio Bruto:
19 153.06 USD (112 209 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 445.69 USD (98 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (374.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
793.35 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
60.41%
Carga máxima del depósito:
8.56%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
541
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
303 (41.45%)
Transacciones Cortas:
428 (58.55%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
32.80 USD
Pérdidas medias:
-118.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-123.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 596.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 808.45 USD
Máxima:
5 545.30 USD (16.44%)
Reducción relativa:
De balance:
16.41% (5 536.90 USD)
De fondos:
4.97% (1 435.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 731
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +343.00 USD
Peor transacción: -822 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +374.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 23:57
Share of trading days is too low
2025.12.17 23:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
StartRader 30000
99 USD al mes
6%
0
0
USD
32K
USD
2
0%
731
79%
60%
1.09
2.34
USD
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.